Две стороны треугольника равны 6 см и 4 см,а угол между ними 120° Найдите третью сто??ону площадь треугольника

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Первая задача решается через теорему косинусов т. е Квадрат стороны равет сумме квадратов двух других соторон без удвоенного произведения этих сторон на косинус угла между ними. в итоге C^2= 36+16+24=76 c=2 корня из 19 см cos120=-sin30