Как искать широту и долгату

География
Как искать широту и долгату
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того, чтобы определить широту, измерьте расстояние в градусах к северу и к югу от экватора. Для того, чтобы определить долготу, измерьте расстояние в градусах к востоку или западу от нулевого меридиана. ====================== Экватор делит земной шар на северное и южное полушарие. Также существуют параллели и меридианы. Параллели - это окружности, параллельные экватору. Меридианы- окружности, перпендикулярные экватору. Нулевой меридиан проходит через Гринвическую обсерваторию в Лондоне. Система параллелей и меридианов представляет собой координатную сетку, которая используется для определения местоположения и целеуказания. Географические координаты состоят из широты и долготы, которые представляют собой угловые величины, с помощью которых можно определить положение точки в любой части земного шара. Географическая долгота - угол, отсчитываемый от нулевого меридиана, от 0° до 180°. Если счет ведется на запад от Гринвича, то это будет западной долготой, если на восток, то восточной. Долгота показывает, насколько точка находиться западнее или восточнее от нулевого меридиана. Географическая широта, показывает насколько точка находится севернее или южнее от экватора, и составляет угол от 0° до 90°,отсчитываемый от плоскости экватора до одного из полюсов - северного или южного. Отсюда следует, что широта также бывает северной и южной.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Срочнооооо!!! Какую массу керосина нужно сжечь , чтобы за счет выделившегося тепл?? нагреть 10т чугуна на 10 градусов цельсия. Потерями тепла пре...
Ответить
География
Можно ли совершить кругосветное путешествие по меридианудвгаясь все время на север?
Ответить
Русский язык
Помогите номер 571 !напишите правильно слова с пропущенными буквами!
Ответить
Английский язык
36 задание Пожалуйста)
Ответить
Қазақ тiлi
Мақалай құрастыру Асырайды Тігіншіні
Ответить