Как искать широту и долгату

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Для того, чтобы определить широту, измерьте расстояние в градусах к северу и к югу от экватора. Для того, чтобы определить долготу, измерьте расстояние в градусах к востоку или западу от нулевого меридиана. ====================== Экватор делит земной шар на северное и южное полушарие. Также существуют параллели и меридианы. Параллели - это окружности, параллельные экватору. Меридианы- окружности, перпендикулярные экватору. Нулевой меридиан проходит через Гринвическую обсерваторию в Лондоне. Система параллелей и меридианов представляет собой координатную сетку, которая используется для определения местоположения и целеуказания. Географические координаты состоят из широты и долготы, которые представляют собой угловые величины, с помощью которых можно определить положение точки в любой части земного шара. Географическая долгота - угол, отсчитываемый от нулевого меридиана, от 0° до 180°. Если счет ведется на запад от Гринвича, то это будет западной долготой, если на восток, то восточной. Долгота показывает, насколько точка находиться западнее или восточнее от нулевого меридиана. Географическая широта, показывает насколько точка находится севернее или южнее от экватора, и составляет угол от 0° до 90°,отсчитываемый от плоскости экватора до одного из полюсов - северного или южного. Отсюда следует, что широта также бывает северной и южной.