Срочнооооо!!! Какую массу керосина нужно сжечь , чтобы за счет выделившегося тепл?? нагреть 10т чугуна на 10 градусов цельсия. Потерями тепла пренебречь. Ответ округлить до сотых числа

Физика

Срочнооооо!!! Какую массу керосина нужно сжечь , чтобы за счет выделившегося тепл?? нагреть 10т чугуна на 10 градусов цельсия. Потерями тепла пренебречь. Ответ округлить до сотых числа

Автор: Гость