Срочнооооо!!! Какую массу керосина нужно сжечь , чтобы за счет выделившегося тепл?? нагреть 10т чугуна на 10 градусов цельсия. Потерями тепла пренебречь. Ответ округлить до сотых числа
Физика
Срочнооооо!!! Какую массу керосина нужно сжечь , чтобы за счет выделившегося тепл?? нагреть 10т чугуна на 10 градусов цельсия. Потерями тепла пренебречь. Ответ округлить до сотых числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
думаю что так:1) Найдем кол-во теплоты необходимое для нагревания чугуна: Q=cm(t2-t1)=(550Дж/кг*С)*10000кг*10С=55000000Дж2) Qчугуна=Qкеросина=55000000Дж. Найдем массу керосина: Q=q*m, следовательно m=Q/q=(55000000Дж)/(43500000)=1,26Дж Ответ:1,26Дж
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