Подготовить описание любого персонажа со сказки О ЦАРе Султане
Литература
Подготовить описание любого персонажа со сказки О ЦАРе Султане
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царевна лебедь-Храбрая,добрая,милая,смелая,волшебная.
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