Материковые типы островов Земли: а) большой Барьерный риф,Мальдивские б)Гавайские,Курильские в)Гренландия,Мадагаскар г)Канарские,Новая Гвинея. Выбрать правильный ответ.
География
Материковые типы островов Земли: а) большой Барьерный риф,Мальдивские б)Гавайские,Курильские в)Гренландия,Мадагаскар г)Канарские,Новая Гвинея. Выбрать правильный ответ.
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Мадагаскар гренландия
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