Разрежьте квадрат 5х5 на прямоугольники с периметром 8 8 это мм? или что?? НАРИСУЙТЕ НА БУМАГЕ

Математика

Разрежьте квадрат 5х5 на прямоугольники с периметром 8 8 это мм? или что?? НАРИСУЙТЕ НА БУМАГЕ

Автор: Гость