Разрежьте квадрат 5х5 на прямоугольники с периметром 8 8 это мм? или что?? НАРИСУЙТЕ НА БУМАГЕ

Математика
Разрежьте квадрат 5х5 на прямоугольники с периметром 8 8 это мм? или что?? НАРИСУЙТЕ НА БУМАГЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона квадрата должна быть 4 мм, так как 8- периметр
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