Противоположные эмоции этим:ненависть, отчаяние, скорбь, печаль, разочарование?
Окружающий мир
Противоположные эмоции этим:ненависть, отчаяние, скорбь, печаль, разочарование?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любовь,оптимизм,радость,счастье,гордость.
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