Определить относительную атомную массу элемента 2 группы , в нитриде которая масс??вая доля азота 28%
Химия
Определить относительную атомную массу элемента 2 группы , в нитриде которая масс??вая доля азота 28%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз элемент из 2 группы, значит формула нитрида такова: Э3N2 По условию 2 атома азота составляют 28% от массы всей молекулы. Составляем пропорцию: 28% - 28 (14*2) 72% - х*3 откуда х = (28*72)/(28*3)= 24 ответ: магний Mg
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