Попытайтесь посмотреть на промышленный переворот, произошедший в ряде стран в 19 веке, с конкретно-исторических, историко-типологических и социально-философских позиций. Какие стороны этого явления представляли бы интерес на ка...
Обществознание
Попытайтесь посмотреть на промышленный переворот, произошедший в ряде стран в 19 веке, с конкретно-исторических, историко-типологических и социально-философских позиций. Какие стороны этого явления представляли бы интерес на каждом из указанных уровней рассмотрения общества? в Таблице
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Гость:
Найди определения слов личность и общество в двух-трех словарях равны если есть различия при делении одного и того же слова Попробуйте объяснить
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