Значение слова сценарий

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Значение слова сценарий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сценарий - Список действующих лиц пьесы с указанием порядка и времени выхода на сцену
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