Значение слова сценарий
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Значение слова сценарий
Ответ(ы) на вопрос:
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Сценарий - Список действующих лиц пьесы с указанием порядка и времени выхода на сцену
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