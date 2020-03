Правила в школах ( на английском и перевод )

Гость: Гость:

1. you should wear school uniform. 2. you schould be calm on the lessons 3. you should do your homework 4. you should be attentive and active at the lessons 5.you should help your classmates 6. you should respect your teachers 7. you should listen your teachers 8. you should not be late on your lessons 9. you shold visit all your lessons 10. you should not miss your lessons ну чем смогла тем помогла)) а перевод в интернете поищи. Просто долго писать.