Две лошади пили из одной бочки, до верху наполненной водой. Гнедая лошадь выпила п??ловину трети четверти бочки, а вороная - четверть половины трети бочки. Какая лошадь выпила больше воды?
Алгебра
Две лошади пили из одной бочки, до верху наполненной водой. Гнедая лошадь выпила п??ловину трети четверти бочки, а вороная - четверть половины трети бочки. Какая лошадь выпила больше воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одинаково Нарисуй бочку, подели ее на 4 части, потом одну из четырех на 3 части, и одну из 3х частей подели пополам. Это то, что выпила 1 лошадь. Всего, кстати получается, что она выпила 1/24 бочки. (если посчитать все части, считая самые мелкие) , тоже самое и со второй, там тоже 24 части, а 2 лошадь выпила тоже 1/24 бочки.
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