Текст опис 5-7 речень постукала осінь до мене в віконце

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Тук...Тук.Постукало щось мені у віконце. Я виглянула і побачила золотокосу осінь. Вона принесла з собою щедрі дари та сильний вітер. Вітерець запрошує у танок різнобарвне листя та радує ним людей. Осінь приносить холод. І він не всім подобається. Але її краса неперевершина і з нею не страшні ніякі морози.