В кастрюлю помещается 5 банок воды , а в каждую банку 4стакана воды. Сколько стаканов воды поместится в десяти кастрюлях ? Запиши решение задачи разными способами.
Математика
В кастрюлю помещается 5 банок воды , а в каждую банку 4стакана воды. Сколько стаканов воды поместится в десяти кастрюлях ? Запиши решение задачи разными способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ 1.10*5=50 2.50*4=200 Ответ:200 стаканов воды поместится в десяти кастрюлях. 2 способ 1.5*4=20(ст)-в одной кастрюле 2.10*20=200(ст)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Денис,Дмитрий,и Николай сдали на завод сахарную свеклу. Денис сдал 56ц свёклы,что н?? 18ц больше, чем Дмитрий. Вместе они сдали на 28ц больше чем,Н...
Математика
Валера нашёл в лесу 30 грибов.Из каждых 6 грибов 3 оказались плохими.Сколько хороших грибов принёс домой Валера??
Математика
Как написать краткую запись и решить задачу длина игровой площадки 18 м а ширина составляет одну шестую часть длины. Сколько мотков по 7 м проволок...