В кастрюлю помещается 5 банок воды , а в каждую банку 4стакана воды. Сколько стаканов воды поместится в десяти кастрюлях ? Запиши решение задачи разными способами.

Математика

В кастрюлю помещается 5 банок воды , а в каждую банку 4стакана воды. Сколько стаканов воды поместится в десяти кастрюлях ? Запиши решение задачи разными способами.

Автор: Гость