CuO, Ca(OH)2, P2O5, H2S, CuS, HNO3, H2SiO3, HBr, SiO2, K2CO3, H3PO4, HCl, KCl, Fe(OH)3 Из перечня веществ выберите осно??ания и составьте оксиды им соответствующие .
Химия
CuO, Ca(OH)2, P2O5, H2S, CuS, HNO3, H2SiO3, HBr, SiO2, K2CO3, H3PO4, HCl, KCl, Fe(OH)3 Из перечня веществ выберите осно??ания и составьте оксиды им соответствующие .
Ответ(ы) на вопрос:
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Ca(OH)2 - CaO, Fe(OH)3 - FeO,Fe2O3,Fe2O4
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