CuO, Ca(OH)2, P2O5, H2S, CuS, HNO3, H2SiO3, HBr, SiO2, K2CO3, H3PO4, HCl, KCl, Fe(OH)3 Из перечня веществ выберите осно??ания и составьте оксиды им соответствующие .

Химия

CuO, Ca(OH)2, P2O5, H2S, CuS, HNO3, H2SiO3, HBr, SiO2, K2CO3, H3PO4, HCl, KCl, Fe(OH)3 Из перечня веществ выберите осно??ания и составьте оксиды им соответствующие .

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