В такси можно посадить 4 человека какое наименьшее число машин Надо заказать чтоб?? перевести 25 человек за одну поездку

Математика

В такси можно посадить 4 человека какое наименьшее число машин Надо заказать чтоб?? перевести 25 человек за одну поездку

Автор: Гость