В такси можно посадить 4 человека какое наименьшее число машин Надо заказать чтоб?? перевести 25 человек за одну поездку
Математика
В такси можно посадить 4 человека какое наименьшее число машин Надо заказать чтоб?? перевести 25 человек за одну поездку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо 25:4=6 остатки1 То есть 7 машин !!
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