Что такое небо? Обьясните пожалуйста!!!!!!!!!!!

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Что такое небо? Обьясните пожалуйста!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небо — пространство над поверхностью Земли или любого другого астрономического объекта. В общем случае — панорама, открывающаяся при взгляде с этого объекта в направлении космоса.
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