3. Самые безопасные вагоны поезда расположены: А) в начале поезда Б) в центре поезда В) все вагоны одинаково безопасны Г) в конце поезда
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3. Самые безопасные вагоны поезда расположены: А) в начале поезда Б) в центре поезда В) все вагоны одинаково безопасны Г) в конце поезда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самые безопасные фогоны в центре поезда! Б)
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