Помогите пожалуйста составить диалог на казахском языке, на тему "подарок" .

Гость: Гость:

Айгул озинин досвнын туган кунине бармак болды.ол дукенге келип досына сыйлык тандап жур .от сил сатте дукеншиге: -Салеметсиз бе -салеметсин бе ?не слуга келдин ?-деди айгул: -Досыма сыйлык слуга келдим -леди дукенши: не алгын келип тур,досыннын суйикти даты кандай- дейди. -от китап окыганды катты унатады дейди ,сиздерде китап барма Бауыржан Момышулынын "Ушкан уя" деп аталатын -дейди. -а бизде бар казир ,мине алагой -дейди.айгул акысын толеп куанышты конил куймен дукеннен шыгфп кетти