Помогите пожалуйста составить диалог на казахском языке, на тему "подарок" .

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста составить диалог на казахском языке, на тему "подарок" .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Айгул озинин досвнын туган кунине бармак болды.ол дукенге келип досына сыйлык тандап жур .от сил сатте дукеншиге: -Салеметсиз бе -салеметсин бе ?не слуга келдин ?-деди айгул: -Досыма сыйлык слуга келдим -леди дукенши: не алгын келип тур,досыннын суйикти даты кандай- дейди. -от китап окыганды катты унатады дейди ,сиздерде китап барма Бауыржан Момышулынын "Ушкан уя" деп аталатын -дейди. -а бизде бар казир ,мине алагой -дейди.айгул акысын толеп куанышты конил куймен дукеннен шыгфп кетти
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