На сколько 18 меньше 40 62 больше 27 26 меньше 91 70 больше 18? Как писать в тетрадь?

Математика

На сколько 18 меньше 40 62 больше 27 26 меньше 91 70 больше 18? Как писать в тетрадь?

Автор: Гость