На сколько 18 меньше 40 62 больше 27 26 меньше 91 70 больше 18? Как писать в тетрадь?
Математика
На сколько 18 меньше 40 62 больше 27 26 меньше 91 70 больше 18? Как писать в тетрадь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40-18 =22, 18 < 40 на 22 2)91-26=64, 26<91 на 64 3)70-18=52, 70>18 на 52
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