Мне нужно перевести в сестему СИ А)4.8КМ Б)144КМ.Ч В)1.07СМ

Физика
Мне нужно перевести в сестему СИ А)4.8КМ Б)144КМ.Ч В)1.07СМ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.8км=4800 м 144км/ч= 40м/с 1.07см=0.0107м
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