Два одинаковых однородных шара из одинакового материала, соприкасаясь друг с дру??ом, притягиваются. Определите, как изменится сила притяжения, если массу шаров увеличить в 4 раза.
Физика
Два одинаковых однородных шара из одинакового материала, соприкасаясь друг с дру??ом, притягиваются. Определите, как изменится сила притяжения, если массу шаров увеличить в 4 раза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взаимное притяжение тел между собой - это F=G*m1*m2/r^2. Значит, если массу облих шаров увеличить в 4 раза, то сила увеличится в 16 раз.
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