К живым тканям относятся ? Основная , мышечная , проводящая ?
Биология
К живым тканям относятся ? Основная , мышечная , проводящая ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они все живые. Разве только у них клетки иногда отмирают.
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