Помогите пожалуйста. Выясните, сколько битов несёт каждое двузначное целое число (отвлекаясь от его конкретного значения)

Обществознание
Помогите пожалуйста. Выясните, сколько битов несёт каждое двузначное целое число (отвлекаясь от его конкретного значения)
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Гость:
Всего их 100 2n>100=n=7
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