Помогите пожалуйста. Выясните, сколько битов несёт каждое двузначное целое число (отвлекаясь от его конкретного значения)
Обществознание
Помогите пожалуйста. Выясните, сколько битов несёт каждое двузначное целое число (отвлекаясь от его конкретного значения)
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Всего их 100 2n>100=n=7
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