В буфет кинотеатра привезли 6 коробок со сливочным мороженым и 8 таких же коробок с молочным мороженым.Всего 280 стаканов. Сколько стаканов сливочного и сколько стаканов молочного мороженого привезли в буфет?
Математика
В буфет кинотеатра привезли 6 коробок со сливочным мороженым и 8 таких же коробок с молочным мороженым.Всего 280 стаканов. Сколько стаканов сливочного и сколько стаканов молочного мороженого привезли в буфет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6+8=14(к.)привезли в кинотеатр 2)280:14=20(с.) мороженого в каждой коробке 3)20*6=120(с.) сливочного мороженого 4)20*8=160(с.) молочного мороженого
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