В буфет кинотеатра привезли 6 коробок со сливочным мороженым и 8 таких же коробок с молочным мороженым.Всего 280 стаканов. Сколько стаканов сливочного и сколько стаканов молочного мороженого привезли в буфет?

Математика

В буфет кинотеатра привезли 6 коробок со сливочным мороженым и 8 таких же коробок с молочным мороженым.Всего 280 стаканов. Сколько стаканов сливочного и сколько стаканов молочного мороженого привезли в буфет?

Автор: Гость