Почему папа римский был главным в стране
История
Почему папа римский был главным в стране
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Папой римским был избран Хорхе Марио Бергольо из Аргентины.
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