Помогите пожалуйста решить задание: Замените звёздочки цифрами. 45*Х***=**3+***4=******
Математика
Помогите пожалуйста решить задание: Замените звёздочки цифрами. 45*Х***=**3+***4=******
Ответ(ы) на вопрос:
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453 * 801 --------------- 453 000 3624 ------------- 362853
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