Тело брошено вертикально вниз со скоростью 5 м/с с высоты 20 м. определите время пад??ния тела на землю и скорость время в момент падения?

Физика

Тело брошено вертикально вниз со скоростью 5 м/с с высоты 20 м. определите время пад??ния тела на землю и скорость время в момент падения?

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