Найти стороны пар-ма ,если его р=36 см,а одна из сторон в 2 раза больше другой

Математика
Найти стороны пар-ма ,если его р=36 см,а одна из сторон в 2 раза больше другой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+x+2x+2x=366x=36x=6 - одна сторона, а вторая = 12

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите ответить на вопросы 1)Какие бывают треугольники в зависимости от вида и?? углов? 2)Какой треугольник называют остроугольным? Прямоугол...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить задание: Замените звёздочки цифрами. 45*Х***=**3+***4=******
Ответить
Математика
Докажите, что если натуральные числа m и n взаимно простые, то наибольший общий дел??тель чисел m+n і m^2+n^2 равен 1 или 2.
Ответить
Физика
Тело брошено вертикально вниз со скоростью 5 м/с с высоты 20 м. определите время пад??ния тела на землю и скорость время в момент падения?
Ответить
Математика
Помогите с задачей за сметану,масло и 4 одинаковых сырка мама заплатила 22 руб ,аза ??асло в 2 разабольше,чемзасметану.Сколь руб стоил каждый сырок?
Ответить