Найти стороны пар-ма ,если его р=36 см,а одна из сторон в 2 раза больше другой
Математика
Найти стороны пар-ма ,если его р=36 см,а одна из сторон в 2 раза больше другой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+x+2x+2x=366x=36x=6 - одна сторона, а вторая = 12
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