Можете написать все суффиксы русского языка!!! Спасибо

Русский язык
Можете написать все суффиксы русского языка!!! Спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-к- -ик- -ек- -ок- -ёк- -еньк- -оньк- -ечк- -очк- -ушк- -юшк- -ышк- Придают словам уменьшительный или ласкательный оттенок -ник- -чик- -щик- -тель- Образуют слова, называющие лиц мужского пола -ниц- -к- Образуют слова, называющие лиц женского пола
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти стороны пар-ма ,если его р=36 см,а одна из сторон в 2 раза больше другой
Ответить
Математика
Помогите ответить на вопросы 1)Какие бывают треугольники в зависимости от вида и?? углов? 2)Какой треугольник называют остроугольным? Прямоугол...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить задание: Замените звёздочки цифрами. 45*Х***=**3+***4=******
Ответить
Математика
Докажите, что если натуральные числа m и n взаимно простые, то наибольший общий дел??тель чисел m+n і m^2+n^2 равен 1 или 2.
Ответить
Физика
Тело брошено вертикально вниз со скоростью 5 м/с с высоты 20 м. определите время пад??ния тела на землю и скорость время в момент падения?
Ответить