Можете написать все суффиксы русского языка!!! Спасибо
Русский язык
Можете написать все суффиксы русского языка!!! Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-к- -ик- -ек- -ок- -ёк- -еньк- -оньк- -ечк- -очк- -ушк- -юшк- -ышк- Придают словам уменьшительный или ласкательный оттенок -ник- -чик- -щик- -тель- Образуют слова, называющие лиц мужского пола -ниц- -к- Образуют слова, называющие лиц женского пола
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