Назовите все конечности речного рака. СРОЧНО!
Биология
Назовите все конечности речного рака. СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - антеннулы, 2 - антенны, 3 - мандибулы (верхние челюсти), 4,5 - нижние челюсти (максиллы), 6-8 - ногочелюсти, 9-13 - ходильные ноги, 14-18 - брюшные конечности, 19 - плавательные ножки.
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