Какую функцию выполняют лизосомы
Биология
Какую функцию выполняют лизосомы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функциями лизосомы является: учтожение ненужных клетке структур, к примеру, во время замены старых органоидов новыми, или переваривание белков и других веществ, произведенных внутри самой клетки; самопереваривание клетки, приводящее к её гибели
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