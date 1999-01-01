Найди четыре дроби, каждая из которых больше 3/8 и меньше 5/8.

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Простой вопрос, вот, как легко это сделать: приведем дроби 3/8 и 5/8 к другому знаменателю, например, к 16. у первой дроби дополнительный множитель 8, и у второй тоже 8. получаем: 3*8=24/16; 5*8=40/16 а между дробями 2416 и 40/16 много дробей, пиши любые;) например, 26/16,28/16,34/16,37/16....