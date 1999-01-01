Налог на прибыль с торгового предприятия в 1999 году составлял 30%. Из них 13% перечисл??лось в федеральный бюджет, а 17%- в городской. Какой налог на прибыль заплатило предприятие, если сумма его прибыли за год составило 42 57...

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Налог на прибыль с торгового предприятия в 1999 году составлял 30%. Из них 13% перечисл??лось в федеральный бюджет, а 17%- в городской. Какой налог на прибыль заплатило предприятие, если сумма его прибыли за год составило 42 571 256 рублей 51 копейка? Какая сумма была перечислена в федеральный бюджет, а какая - в городской? (Ответ округлите до тысяч рублей.)

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