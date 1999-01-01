Налог на прибыль с торгового предприятия в 1999 году составлял 30%. Из них 13% перечисл??лось в федеральный бюджет, а 17%- в городской. Какой налог на прибыль заплатило предприятие, если сумма его прибыли за год составило 42 57...
Математика
Налог на прибыль с торгового предприятия в 1999 году составлял 30%. Из них 13% перечисл??лось в федеральный бюджет, а 17%- в городской. Какой налог на прибыль заплатило предприятие, если сумма его прибыли за год составило 42 571 256 рублей 51 копейка? Какая сумма была перечислена в федеральный бюджет, а какая - в городской? (Ответ округлите до тысяч рублей.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42571256,51 --------100%х-------30%х=(42571256,51*30) : 100=1277137695,3:100=12771376,95312771376,953--------30%х-------13%х=(12771376,953*13):30=5534263,3463 (в федер.бюджет) или 5 534 26312771376,953-5534263,3463=7237113,6067 (в ородской) или 7 237 114
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