Напишите все времена по английскому до 8 класса и как их определить.

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Present Simple-1-2 классы, простое настоящее время Present continuous (или же progressive) -изучается в 3 и в начале 4классах. Настоящее продолжительное время Present perfect -изучается в 6-7классах, настоящее законченное время Past simple -простое прошедшее время, изучается в 2-4 классах Past progressive (ну или же continuous) прошедшее продолжительное время изучается в 8классе Future simple - изучается в 2-4классах простое будующее время Future progressive -изучается в 8 классе, будующее продолжительное время