В 4-х коробках 21 карандаш. В 3-х коробках одинаковое количество карандашей. А в четв??ртой коробке на 1 карандаш больше,чем в 3-х коробках. Сколько карандашей в каждой коробке?

Математика
В 4-х коробках 21 карандаш. В 3-х коробках одинаковое количество карандашей. А в четв??ртой коробке на 1 карандаш больше,чем в 3-х коробках. Сколько карандашей в каждой коробке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21:3+1=8по восем карандашей
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