В 4-х коробках 21 карандаш. В 3-х коробках одинаковое количество карандашей. А в четв??ртой коробке на 1 карандаш больше,чем в 3-х коробках. Сколько карандашей в каждой коробке?

Математика

В 4-х коробках 21 карандаш. В 3-х коробках одинаковое количество карандашей. А в четв??ртой коробке на 1 карандаш больше,чем в 3-х коробках. Сколько карандашей в каждой коробке?

Автор: Гость