Почему денег в раннем и высоком средневековье было очень мало во всей европе?

Обществознание
Почему денег в раннем и высоком средневековье было очень мало во всей европе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заранее говорю что мой ответ может и не точный но я думаю именно так. В Средневековье очень много войн было. В том числе и Буржуазная революция. Из-за этих войн у правителей стран и денег-то особо не было. В общем денег никому не хватало.
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