На весы положили три дыни одинаковые по массе. Одну из день заменили арбузом, кото??ый в двое тяжелее дыни. Весы показали 16 кг. Какова масса дыни
Математика
На весы положили три дыни одинаковые по массе. Одну из день заменили арбузом, кото??ый в двое тяжелее дыни. Весы показали 16 кг. Какова масса дыни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
162=8 арбуз82=4кг весит дыня
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