На весы положили три дыни одинаковые по массе. Одну из день заменили арбузом, кото??ый в двое тяжелее дыни. Весы показали 16 кг. Какова масса дыни

Математика

На весы положили три дыни одинаковые по массе. Одну из день заменили арбузом, кото??ый в двое тяжелее дыни. Весы показали 16 кг. Какова масса дыни

Автор: Гость