Небольшое сочинение про мои радости.

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Радость — эмоция огромного счастья . Тоесть можно сказать что счастье и радость одно и тоже . Я считаю, что радости как таковой быть в реальном мире не может. Человек, считающий себя счастливым - это тот человек, который не должен иметь никаких проблем. Какой человек не имеет проблем? Такого не бывает. Мы все часто слышим такие слова: "Я счастлив" или "Это самый счастливый день в моей жизни!" Ну и что? Это только слова… Говоря подобные фразы человек не понимает , что с ним в этот же день может случиться что-то плохое или лучше того что уже случилось .И вообще не бывает не дня в жизни, когда человек не имел бы проблем. Радость не бывает долгой она максимум длится минуту , а потом она становится искусственной . Например победа в соревнованиях , человек радуется шестьдесят секунд , а потом у него остаются только воспоминания о том счастливом мгновении . Бывают моменты когда человек радуется оскорбив другого , но затем начинаются беспокойства, невозможно спокойно спать, а радость уходит. Возможно иногда человек думает , что испытывает радость , но на самом деле он испытывает такие чувства как любовь , гармония или спокойствие . Подводя итог, можно смело сказать, что радости быть не может, так как мы живем не в сказке, а в реальном мире.