Найди длину стороны квадрата периметр которого равен периметру прямоугольника с?? сторонами 7 сантиметров и 5 сантиметров

Математика

Найди длину стороны квадрата периметр которого равен периметру прямоугольника с?? сторонами 7 сантиметров и 5 сантиметров

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