Найди длину стороны квадрата периметр которого равен периметру прямоугольника с?? сторонами 7 сантиметров и 5 сантиметров
Математика
Найди длину стороны квадрата периметр которого равен периметру прямоугольника с?? сторонами 7 сантиметров и 5 сантиметров
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Гость:
Pпрям=(7+5)*2=24 стороны кв.=24/4=6
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