Найди два числа значение суммы которых равно 20, а значение частного равно 3
Математика
Найди два числа значение суммы которых равно 20, а значение частного равно 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+5=20, 15:5=3, Числа 15 и 5.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Две машины выехали одновременно навстречу друг другу из двух населенных пунктов, пастояние между которыми 560км. одна машина проехала 235 км и загл...
Математика
Имеется два кубика. масса второго на 25% меньше массы первого, а длина ребра второго кубика на 25% больше, чем первого. На сколько процентов плотно...
Математика
Из 45 м ткани сшили 12 одинаковых бальных платьев. Сколько ткани потребуется, чтобы ??шить 24 таких же бальных платьев