Найди и выпиши однокоренные слова.Выдели в каждом предложении подлежащее,сказуемое и второстепенные члены предложения.Наступила холодная зима.Трудно теперь птицам.Дежурные будут кормить птиц.Ребята развесили кормушки для птиц.с...
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Найди и выпиши однокоренные слова.Выдели в каждом предложении подлежащее,сказуемое и второстепенные члены предложения.Наступила холодная зима.Трудно теперь птицам.Дежурные будут кормить птиц.Ребята развесили кормушки для птиц.синицы робко подлетали к кормушке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кормить, кормушки это однокоренные слова. 1 предложение Зима подлежащие, а наступила это сказуемое, холодная волнистая линия. 2 предложение. Трудно обстоятельство, птицам это дополнение. 3.предложение. Дежурные подлежащие, кормить сказуемое, буду сказуемое, птиц это дополнение. 4.предложение Ребята подлежащие, развесили это сказуемое, кормушки это дополнение, птиц это дополнение. 5.предложение Синицы подлежащие, подлетали сказуемое, робко это обстоятельство, а кормушке это дополнение.
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