Помогите пожалуйста !фонетический разбор слова километров. заранее спасибо!
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Помогите пожалуйста !фонетический разбор слова километров. заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кило корень Метр корень Ов суффикс Нулевое окончание Основа все слово Это морфлогический разбор. Вдруг надо будет:-)
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