О.Р.К.С.Э. У Бога есть всё.Он всесилен и ни в чём не нуждается. А человек страдает за грехи которые совершал по своей злой воле и невежеству, и к ним Бог не причастен. Зачем же нужно было Сыну Божию приходить в мир и страдать ...
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О.Р.К.С.Э. У Бога есть всё.Он всесилен и ни в чём не нуждается. А человек страдает за грехи которые совершал по своей злой воле и невежеству, и к ним Бог не причастен. Зачем же нужно было Сыну Божию приходить в мир и страдать за всех людей даже до смерти? Попробуй самостоятельно написать ответ на вопрос. ДАЮ 35 БАЛОВ СРОЧНО
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Гость:
Я думаю для того что бы на себе прочувствовать все страдания люди.
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