Суффикс -ова- не может встретиться в деепричастии _____ вида, потому что __________

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Удивлённый (окончание ый, основа удивлённ, корень дивл, приставка у, суффикс ённ), удивив (окончания нет, основа удивив, корень див, приставка у, суффикс и и в), удивительный (окончание ый, основаудивительн, корень див, приставка у, суффиксы и, тель и н), удивить (окончания нет, основа удиви, корень див, приставка у, суффиксы и ить). Очарованный (окончание ый, основа очарованн, корень чар, приставка о, суффиксы ова и нн) очаровав (окончания нет, основа очаровав, кореньчар, приставка о, суффиксы ова и в), очаровательный (окончание ый, основа очаровательн, корень чар, приставка о, суффиксы ова, тель и н), очаровать (окончания нет, основа очарова, корень чар, приставка о, суффиксы ова и ть). Ослабленный (окончание ый, основа ослабленн, корень слабл, приставкао, суффикс енн), ослабев (окончания нет, основа ослабев, корень слаб, приставка о, суффиксы е и в), слабый (окончание ый, основа слаб, кореньслаб), ослабить (окончания нет, основа ослаби, корень слаб, приставка о, суффиксы и и ть).