Напиши сочинение размышление на тему: чем ты можешь пожертвовать ради друзей и бл??зких людей?
Литература
Напиши сочинение размышление на тему: чем ты можешь пожертвовать ради друзей и бл??зких людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я могу пожертвовать ради друзей и близких людей жизнью.
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