Аскар задумал число. Это задуманное число он умножил на -7 затем к полученноому произведению прибавил 15.7 и в результате получил число -11.6 Какое число задумал аскар.

Математика

Аскар задумал число. Это задуманное число он умножил на -7 затем к полученноому произведению прибавил 15.7 и в результате получил число -11.6 Какое число задумал аскар.

Автор: Гость