Аскар задумал число. Это задуманное число он умножил на -7 затем к полученноому произведению прибавил 15.7 и в результате получил число -11.6 Какое число задумал аскар.
Математика
Аскар задумал число. Это задуманное число он умножил на -7 затем к полученноому произведению прибавил 15.7 и в результате получил число -11.6 Какое число задумал аскар.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аскар задумал число:"14"
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