В стране Z производство ориентировано не на объём, а на качество продукции и соотв??тствие её запросам потребителя. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как постиндустриальное общество? Запишите ц...
Обществознание
В стране Z производство ориентировано не на объём, а на качество продукции и соотв??тствие её запросам потребителя. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как постиндустриальное общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) развитие массового стандартизированного производства2) усиление роли малого и среднего бизнеса3) преобладание доли физического труда над умственным4) рост доли умственного высококвалифицированного, творческого труда5) индивид ориентирован на производство и потребление6) развитие наукоёмких, ресурсосберегающих, информационных технологий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думая правильные ответы это -135
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
5км 025м в метрах 6т 002кг в килограммах 7м 103мм в милиметрах 8ц 32кг в килограммах 58?? 7ц в центнерах 9см 6мм в миллиметрах 32кг 420...
Математика
Русский язык
Математика
Начерти прямоугольник периметр которого 180мм а длина одной стороны на 4см больше чем длина другой стороны. Мне только решение напишите