В стране Z производство ориентировано не на объём, а на качество продукции и соотв??тствие её запросам потребителя. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как постиндустриальное общество? Запишите ц...

Обществознание

В стране Z производство ориентировано не на объём, а на качество продукции и соотв??тствие её запросам потребителя. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как постиндустриальное общество? Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) развитие массового стандартизированного производства2) усиление роли малого и среднего бизнеса3) преобладание доли физического труда над умственным4) рост доли умственного высококвалифицированного, творческого труда5) индивид ориентирован на производство и потребление6) развитие наукоёмких, ресурсосберегающих, информационных технологий

Автор: Гость