,відредагуйте та запишіть правильно:Прошу Вас надати мені кредит у розмірі двох т??сяч гривнів на 6 місяців

Українська мова
,відредагуйте та запишіть правильно:Прошу Вас надати мені кредит у розмірі двох т??сяч гривнів на 6 місяців
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошу Вас надати мені кредит у розмірі двох тисяч гривень на 6 місяців.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите по действиям 720*400-195046= 83249+6710*80= 264037+516600:900-17080= 450430-196000:700+98764= Помогите заранее спасибо!!!!!!Даю(17б)
Ответить
Русский язык
Предложения с частицей "что за"
Ответить
Математика
Вычисли 10т -3ц 12 кг+15ц 9кг
Ответить
Алгебра
Выполни действие (y+4)*(y-4)
Ответить
Русский язык
Какие можно придумать слова из трех слогов первое ударное
Ответить