,відредагуйте та запишіть правильно:Прошу Вас надати мені кредит у розмірі двох т??сяч гривнів на 6 місяців
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,відредагуйте та запишіть правильно:Прошу Вас надати мені кредит у розмірі двох т??сяч гривнів на 6 місяців
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошу Вас надати мені кредит у розмірі двох тисяч гривень на 6 місяців.
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Решите по действиям 720*400-195046= 83249+6710*80= 264037+516600:900-17080= 450430-196000:700+98764= Помогите заранее спасибо!!!!!!Даю(17б)
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