,відредагуйте та запишіть правильно:Прошу Вас надати мені кредит у розмірі двох т??сяч гривнів на 6 місяців

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,відредагуйте та запишіть правильно:Прошу Вас надати мені кредит у розмірі двох т??сяч гривнів на 6 місяців

Автор: Гость