Какие можно придумать слова из трех слогов первое ударное

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Какие можно придумать слова из трех слогов первое ударное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Африка). ***////))**
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